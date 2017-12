Prosegue lo sviluppo dello spin-off dedicato a Boba Fett

Lo spin-off cinematografico dedicato al personaggio di Star Wars,, da tempo pianificato, è tornato sul dossier centrale di LucasFilm e sta lentamente prendendo forma. Dopo il successo die il probabile successo di, Disney ha in programma un film sul popolare cacciatore di taglie.

LucasFilm sta cercando di sviluppare un film completamente dedicato al personaggio di Boba Fett da diverso tempo, con Josh Trank precedentemente legato al progetto fino a quando non venne accantonato. Tuttavia sembra che Kathleen Kennedy e il suo team stiano lavorando ancora per concretizzare la pellicola sul cacciatore di taglie della saga di Star Wars.

Il progetto sembra tornato in auge con il titolo 'Tin Can', ed è interessante notare come il nome utilizzato sia lo stesso che venne usato anni fa quando Trank era al lavoro sulla pellicola.

La LucasFilm è comunque impegnata su molti fronti, tra cui il film su Obi-Wan Kenobi che progredisce tranquillamente e ad un ritmo costante, con la produzione annunciata ad inizio 2019 e Stephen Daldry nominato come possibile regista.

Entrambi gli spin-off dovrebbero far parte del piano decennale che LucasFilm ha progettato per continuare Star Wars ben oltre Episodio IX e la possibile fine della saga di Skywalker. Sembra che l'obiettivo possa essere quello di uscire dalla narrativa legata ad Anakin Skywalker ed esplorare altre storie ed altre galassie. Rian Johnson è pronto, in tal caso, a scrivere una trilogia nuova di zecca.