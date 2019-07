La proposta di Todd Phillips alla Warner: creare un franchise chiamato DC Black

Alla presentazione del film Joker, Todd Phillips avrebbe suggerito alla Warner Bros. di creare un nuovo franchise DC Black per differenziarsi dal DCEU e dalla Marvel. Quando sono uscite le prime notizie su Todd Phillips e la Warner Bros. al lavoro su un film legato solo al Joker e al di fuori del DCEU si era vociferato anche di un nuovo franchise.

Al momento Joker non è associato a nessun universo né tantomeno al DC Extended Universe. Basandoci esclusivamente sul primo trailer pubblicato, il Joker di Todd Phillips avrà un aspetto diverso da qualsiasi altra versione del personaggio nei fumetti.

A Empire Magazine è stato rivelato che Todd Phillips aveva presentato il progetto di Joker alla première di Trafficanti, dopo il party. Il regista avrebbe inoltre proposto alla Warner d'iniziare un nuovo franchise:"Ha suggerito d'iniziare una nuova divisione chiamata DC Black, che si separi dall'attuale produzione di film della DC. Era anche un modo per differenziarsi dalla Marvel" ha spiegato Johnny Sobaczak.



Todd Phillips pensa che il nuovo franchise possa fare qualcosa che Marvel Studios non può fare, ovvero lasciare ai registi la libertà creativa che vogliono:"Ho detto 'Lascia che Joker sia il primo, poi coinvolgiamo grandi registi. Invece di vivere nell'ombra dell'MCU facciamo qualcosa che loro non possono". Tutto questo prevedeva 30 milioni di budget e nessun uso della CGI "Spogliamo tutto via. Sarà liberatorio".

Todd Phillips ha parlato di come Joker sia stato girato nelle strade di New York invece di usare il green screen:"L'energia che si ottiene da un attore è diversa tra la 179esima e Jerome Avenue nel Bronx, rispetto allo schermo verde. Non so nemmeno come fare una merda del genere. Non c'è una schermata verde in questo film".

Joker è incentrato sull'iconica nemesi di Batman ed è una storia originale e autonoma mai vista sul grande schermo. Phillips racconta la storia di Arthur Fleck, un uomo ignorato dalla società. Nel cast Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron e Robert De Niro. Le nuove immagini di Empire mostrano Phoenix truccato da Joker. Esiste un'ipotesi che vede Joker presentato a Venezia, nel corso della Mostra del Cinema.