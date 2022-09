Prophet, Rob Liefeld aggiorna sul progetto con Jake Gyllenhaal: 'Script quasi pronto'

Rob Liefeld ha annunciato grandi novità all'orizzonte per Prophet, il film basato su uno dei suoi personaggi e in sviluppo ormai dal 2020. Il film avrà una storia scritta dal produttore esecutivo di Arrow Marc Guggenheim basata sui fumetti di Liefeld. Protagonista di Prophet sarà Jake Gyllenhaal, come già scritto in precedenza. Ecco come procede.

Dopo aver commentato il ritorno di Hugh Jackman come Wolverine per Deadpool 3, affermando di essere stato a conoscenza dell'accordo già da parecchio tempo, Liefeld ne ha approfittato per fornire qualche aggiornamento in merito all'adattamento cinematografico di Prophet:

"Ecco come stanno le cose: Sam Hargrave è ancora a bordo. Jake Gyllenhaal è ancora assolutamente interessato", ha dichiarato Liefeld a ComicBook.com. "Jake è entrato come produttore. La bozza che si sta completando in questo momento è una lucidatura del secondo atto. È stata aggiunta una sequenza che ha fatto dire a tutti: 'Come abbiamo fatto a non pensarci?'. Prophet è come... Vorrei poter condividere la sceneggiatura con tutti. È quel vecchio adagio: se non è sulla pagina, non è sullo schermo. Marc Guggenheim, con la sua bozza ci ha dato Sam Hargrave, ci ha dato Jake Gyllenhaal. Ecco quanto è buono sulla carta....Ma abbiamo sempre saputo che Jake stava facendo Road House in questo momento. Sam non avrebbe mai finito con Tyler Rake 2, anche un anno fa, c'erano 13, 14 mesi in più. Quindi siamo estremamente eccitati. Nel mondo del cinema, si spera che i collaboratori più importanti rimangano a bordo, e ad oggi Jake è pienamente coinvolto, prendendo appunti, partecipando a riunioni, dando forma al film, e Sam, nel suo tempo libero lontano da Tyler Rake 2, ha continuato a dargli forma. Sono molto eccitato, non voglio portare sfortuna, ma è una cosa importante".

Secondo Liefeld, la sceneggiatura si concentra su alcune delle prime avventure di Prophet, a partire dal secondo numero di Youngblood. La cosa più importante che Guggenheim apporta, oltre alla struttura della sceneggiatura, è l'attenzione al personaggio che si era un po' persa a favore dell'azione. Prophet è prodotto da Studio 8.