Prophet, Jake Gyllenhaal sarà il protagonista del nuovo film prodotto da Studio 8

Da ormai diversi anni si parla di una nuova pellicola dedicata a Prophet prodotta da Studio 8 e a quanto pare finalmente, sta diventando realtà. Addirittura nelle ultime ore è stato confermato che Jake Gyllenhaal è stato scelto come protagonista di questo nuovo cinecomic.

Sebbene si sappia ancora poco del film, conosciamo tutti la storia di John Prophet, un uomo che finisce col diventare sua malgrado un super soldato, dopo essere stato vittima di alcuni esperimenti condotto dal regime nazista nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Il CEO di Studio8 Jeff Robinov sembra essere davvero entusiasta di questo progetto e soprattutto della possibile collaborazione tra Gyllenhaal e Hargrave: "È stato un nostro obiettivo lavorare con Jake e Sam, quindi siamo davvero entusiasti di poter finalmente collaborare con loro in questo film di unico nel suo genere e ricco di azione. Non vedo l'ora di vedere cosa verrà fatto per dare vita a questa storia: una storia che siamo sicuri si distinguerà nel mondo dei fumetti per la sua trama potente, carica di emozioni e visivamente al di fuori degli schemi".

Marc Guggenheim è a lavoro sullo script di Prophet, e qualche tempo fa a proprio a proposito di John Prophet ha detto: "Rob è un ragazzo davvero intelligente e scaltro. Riconosce, un po' come me, che ogni volta che prendi un personaggio tra le mani è molto difficile e probabilmente sconsigliato, farne una riproposizione letterale. Sai, ci sono cose che devono cambiare. Ci sono anche cose che devono cambiare, in virtù del fatto che Rob ha creato questo personaggio negli anni ’90, ed ora siamo 2020. Nel frattempo sono successe molte cose".

Insomma, Prophet inizia a prendere forma. Cosa ve ne pare?