Prophet: il fumetto di Rob Liefeld diventerà un film grazie all'ideatore dell'Arrowverse

In attesa di nuovi crossover Arrowverse ritroveremo la mano dello sceneggiatore e ideatore Marc Guggenheim dietro alla trasposizione cinematografica di Prophet.

Nei fumetti di Rob Liefeld, ex autore Marvel noto per aver co-creato personaggi come Deadpool e Cable, John Prophet è un senza tetto che vive ai tempi della Seconda Guerra Mondiale: diventa un supereroe quando si offre volontario per una ricerca scientifica e viene trasformato in un super soldato. Invece di servire agli scopi del villain Philip Omen, Prophet sarà programmato per credere in Dio e per combattere il male.

Lo stesso autore figura come produttore dell'adattamento cinematografico e, come riportato da Collider, potrà contare sulla presenza del navigato creatore e produttore dei vari universi legati ad Arrow. Guggenheim ha infatti lavorato in molte serie di The CW, come Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman.

Per questo sembra essere la persona perfetta per accompagnare Prophet durante il suo debutto sul grande schermo. I diritti per il film erano stati acquistati dalla TriStar nel 1995, ma la produzione si è fermata quasi subito ed è continuata soltanto nel 2018, quando Studio 8 ha comprato i diritti. L'intenzione sarebbe quella di porre le basi per un franchise duraturo, ma al momento siamo in attesa di ulteriori dettagli riguardo alla trama e al cast. Ora che la serie si è conclusa, lo stesso Guggenheim ci ha mostrato il prototipo del bunker di Arrow.