Probabilmente pronunciate male il suo nome: non è MaRgot Robbie, bensì...

E se il nome della protagonista di Babylon non si pronunciasse come credete? Sembra essere il caso del nome di Margot Robbie.

"Amo sentire il mio nome con un accento australiano, perché in America, tutti pronunciano la r come Mar-go. Qui (in Australia) è Ma-go. E' speciale essere a casa", ha affermato l'attrice durante una première in Australia per il nuovo film di Damien Chazelle, Babylon.

Non si tratta dunque propriamente di un difetto di pronuncia, quanto una preferenza dell'attrice nel suono cacofonico del suo nome. Non è quindi grammaticalmente scorretto pronunciarlo con una "R" marcata, potete star tranquilli. Ma, se volete far piacere alla Robbie, vi conviene pronunciarlo così.

Dopo Babylon, l'attrice tornerà con Ryan Gosling nel prequel di Ocean's 11. I due compariranno sullo schermo con Barbie di Greta Gerwig, il cui trailer ha fatto parlare molto negli ultimi tempi: il rimando all'esordio di Odissea nello Spazio di Kubrick è stato considerato da molti un tocco di classe e un'idea geniale per un film, almeno in partenza, di tutt'altro genere.

Oggi 19 Gennaio arriva in Italia Babylon, prodotto da Eagle Pictures. Il film sembra aver già diviso la critica, ma d'altronde il regista sapeva che "avrebbe fatto arrabbiare qualcuno". Voi cosa ne pensate?