Pronti a Morire, Sharon Stone: 'Russell Crowe bacia molto meglio di Leonardo DiCaprio'

Stasera torna in tv Pronti a morire, celebre western del 1995 diretto dal grande Sam Raimi e con protagonisti una serie di attori di prim'ordine, inclusi Sharon Stone, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio e Gene Hackman, che veniva dal successo e dall'Oscar ottenuto con Gli Spietati di Clint Eastwood.

La storia si concentra su "The Lady" (Stone), una pistolera che arriva nella città di frontiera di Redemption, controllata dallo spietato John Herod (Hackman). La protagonista, che vuole vendicarsi della morte di suo padre, decide di partecipare ad una competizione di duelli mortali nel tentativo di arrivare a Herod e poterlo far fuori legalmente durante il torneo.

Proprio fra i personaggi della Stone e di Hackman c'è una famosa scena in cui lui schiaffeggia lei che non era prevista in sceneggiatura, e la reazione dell'attrice è reale perché non si aspettava quella mossa da parte del collega. Tuttavia, gli aneddoti più esilaranti sul film riguardano il rapporto fra Sharon Stone, DiCaprio e Crowe. L'attrice, infatti, ha eletto Russell Crowe come il suo baciatore preferito sullo schermo, ma al contrario ha bocciato su tutta la linea Leonardo DiCaprio, a proposito del quale disse: "Baciare lui fu sexy come baciare il mio stesso braccio!".

Certo, volendo spezzare una lancia in favore di DiCaprio potremmo sottolineare che aveva soltanto vent'anni durante le riprese, mentre l'australiano Crowe era già un uomo navigato di trentuno anni. Tuttavia la Stone intravide in DiCaprio del potenziale, se non dal punto di vista sensuale almeno da quello attoriale, e pur di averlo nel cast decise di pagargli di tasca propria il compenso previsto dal contratto

