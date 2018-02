Pronostici sempre più al rialzo per il primo week-end di apertura di Black Panther

Dopo l'ottimo incasso alle anteprime del giovedì, gli analisti hanno alzato nuovamente la posta in gioco per quanto riguarda l'in USA dell'atteso Black Panther. Secondo il, grazie al lunedì di festa, la pellicola potrebbe debuttare con 205 milioni di dollari.

E' un dato sorprendente, anche se potrebbe riuscirci - ripetiamo - grazie ai quattro giorni (week-end + giorno festivo) a disposizione. La pellicola potrebbe, dunque, arrivare in vetta e diventare il secondo cinecomic ad aver incassato di più nel suo week-end d'apertura dopo The Avengers (che incassò 207.4 milioni, ma in tre giorni), ma c'è chi addirittura pronostica 213 milioni.

Dopo i 25.2 milioni incassati il giovedì, Black Panther ha sorpreso nel suo primo giorno di programmazione (venerdì) con addirittura più di 70 milioni di dollari. E il film sembra piacere al pubblico che ha fornito un CinemaScore di tipo "A+". E' dai tempi di The Avengers del 2012 che un cinefumetto non riceve un voto cosi alto.

Il film di Ryan Coogler era stato dato come possibile vincitore contro il record precedentemente stabilito nel 2016 da Deadpool (più di 150 milioni), come "più alto incasso nel week-end d'apertura nel mese di febbraio", ma qui ci troviamo oltre. Noi vi terremo aggiornati.