La promozione a CCO Marvel di Kevin Feige segna l'inizio della fine per Ike Perlmutter?

La scorsa settimana, Kevin Feige è stato promosso a Chief Creative Officer di Marvel Entertainment, assumendo il controllo creativo non solo delle intere produzioni cinematografiche ma anche di quelle televisive, animata e d'etichetta fumettistica, mettendo in seria difficoltà la figura di Ike Perlmutter, CEO dell'azienda.

Stando a molti insider, la mossa vorrebbe ridimensionare il potere del controverso CEO, già messo in difficoltà nel 2015 quando perse il controllo creativo dei progetti cinematografici, costretto a cedere interamente quella autorità alla Disney e dunque ai Marvel Studios di Kevin Feige, subendo un forte shock in termini di potere.



Una fonte interna alla Marvel ha dichiarato a Variety "che c'è molta confusione, in questo momento, con la figura di Ike Perlmutter che sembra essere in una posizione molte debole ormai". Il CEO ha declinato ogni tipo di commento, sfuggendo come sempre. Variety aggiunge comunque di aver discusso della faccenda con molti esponenti dell'industria, sottolineando comunque come la mossa della Disney di concentrare ancora più potere nella mani di Feige sia del tutto naturale, specie considerando che l'intera produzione cinematografica Marvel ha incassato in più di dieci anni la bellezza di 26 miliardi di dollari.



Non è assolutamente detto che questa promozione funzioni come anticamera allo scacco matto definitivo di Kevin Feige a Ike Perlmutter, che consisterebbe nell'insediamento del primo come CEO di Marvel Entertainment e la detronizzazione completa del secondo, ma è certo che non corre ancora buon sangue tra i due e che la Disney e la maggior parte degli artisti Marvel parteggiano per uno degli executive più brillanti e di successo della sua generazione.



