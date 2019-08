Un promo poster ci offre un nuovo sguardo a Gal Gadot per Wonder Woman 1984

Qualche giorno dopo avervi mostrato i nuovi costumi delle Amazzoni per Wonder Woman 1984, le cui riprese aggiuntive sono iniziate il mese scorso, oggi un promo poster ci offre un'occhiata alla protagonista Gal Gadot.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'attrice sembra più in forma che mai di nuovo nei panni di Diana Prince, che ha vestito per l'ultima volta in Justice League. Ad oggi i dettagli della trama non sono noti, anche se sappiamo che il film più che un vero e proprio sequel della pellicola originale fungerà da sorta di reboot e godrà di una certa autonomia narrativa.

Con la rinnovata regia di Patty Jenkins, che ha collaborato insieme a David Callaham e Geoff Johns per la stesura della sceneggiatura, Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale di tutto il mondo a giugno 2020, dopo essere stato posticipato dalla sua data di uscita originale, prevista in principio per dicembre 2019. Nel film tornerà anche Chris Pine – nonostante il suo personaggio Steve Trevor sia morto nel capitolo precedente –, Connie Nelson nei panni della Regina Ippolita e Robin Wright nel ruolo di Antiope; due le new entry di spessore, con Kristen Wigg e Pedro Pascal, insieme a Natasha Rothwell, Ravi Patel e Gabriella Wilde.

Tra le altre cose, il film dovrebbe anche resettare gli eventi di Batman vs Superman di Zack Snyder.