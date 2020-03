Un promo per BMW ci mostra delle immagini inedite di Black Widow

Ora che è stato annunciato ufficialmente il rinvio dell'uscita di Black Widow nelle sale causa emergenza Coronavirus, non ci resta che sperare in nuovi trailer o promo del film, come questo di BMW che ci mostra qualche nuova immagine del film.

Il film diretto da Cate Shortland e con protagonista Scarlett Johansson è stato anch'esso, come prevedibile di questi tempi, rimandato a data da destinarsi.

Questo non vul dire però che non ci sono concessi nuovi snippet, sneak peek o qualche piccola anticipazione su ciò che vedremo... Beh, quando sarà.



Uno spot promozionale di BMW diffuso da poco online (e che trovate anche in calce alla notizia), ad esempio, ci offre un veloce sguardo a uno scontro tra Natasha e il villain designato per il film Taskmaster, mentre solo pochi giorni fa i due erano protagonisti di un nuovo poster assieme a Yelena Belova e Alexei Shostakov/Red Guardian (intepretati rispettivamente da Florence Pugh e David Harbour).



Nel frattempo, visto che al cinema non si può andare, alcuni fan hanno iniziato a chiedere a gran voce di far uscire Black Widow su Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino che, come annunciato già in precedenza, da noi debutterà il 24 marzo.