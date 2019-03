Tutte le promo art e i giocattoli da Avengers: Endgame

In seguito alle diffusioni delle prime immagini dei Funko Pop! ispirati al film, ecco arrivare in rete una nuova carrellata di immagini dal merchandise di Avengers: Endgame, atteso cinecomic di casa Marvel Studios.

Nelle immagini, che trovate qui sotto, possiamo dare una nuova occhiata ai LEGO ispirati alla pellicola e ai CosBaby, oltre ad una serie di promo art piuttosto interessanti. Ma, come per le Hot Toys svelate ieri mattina, a colpire l'occhio degli appassionati sono le speciali statue della Diamond Select. In maniera piuttosto curiosa, queste statue potrebbero aver confermato un attacco, da parte del temibile Thanos, al quartier generale dei Vendicatori.

Da notare, oltre ad Ant-Man con la famosa tuta bianca per il Regno Quantico, anche la presenza di Hulk. Per la prima volta, la presenza del Golia Verde è stata tenuta nascosta dalla Marvel e dai fratelli Russo per gli spettatori generalisti che non vivono ogni giorno di notizie e rumor. Il pubblico che non legge notizie sul web né conosce le anticipazioni dai vari film, sa che alla fine di Avengers: Infinity War Bruce Banner aveva un conflitto interiore con Hulk e che quest'ultimo non "usciva più". Per questo, nel marketing e nei poster il personaggio è totalmente assente, lasciando spazio al Bruce Banner di Mark Ruffalo. Sembra inoltre confermata che la nuova iterazione del Golia Verde sarà quella dell'Hulk Professore dei fumetti originali.

Infine, il set esclusivo Disney Store confermerebbe un nuovo look per Nebula (con alcune parti arancioni) ed una nuova massiccia armatura per War Machine simil-Hulkbuster.