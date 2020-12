Promising Young Woman, Margot Robbie voleva anche recitare: 'Difficile rinunciare'

Arriverà all'inizio del 2021 Promising Young Woman, debutto alla regia di Emerald Fennell, la Camilla Parker Bowles di The Crown. Il film è prodotto dalla LuckyChap Entertainment di Margot Robbie, che ha recentemente ammesso che avrebbe voluto essere anche l'attrice protagonista, oltre che la produttrice. Il ruolo è invece andato a Carey Mulligan.

L'attrice di Il Grande Gatsby interpreta Cassie, una giovane donna traumatizzata da un tragico evento del suo passato e in cerca di vendetta. Margot Robbie ha già recitato da protagonista in alcuni film di LuckyChap come Tonya, e stavolta per lei è stato difficile farsi da parte.

"Sentivo di essere il tipo giusto per la parte di Cassie" ha detto a Variety. "Quella che la gente potrebbe aspettarsi. E mi sembra che una persona come Carey... semplicemente non l'abbiamo mai vista fare qualcosa del genere."

Emerald Fennell, invece, l'ha scelta proprio perché, dopo averla vista in film d'epoca come Suffragette e An Education, le sembrava una scelta poco scontata per una storia di vendetta. "Quello che volevo veramente per il ruolo era qualcuno che fosse una scelta sorprendente, sicuramente qualcuno che non avesse fatto un mucchio di film d'azione, thriller o cose di genere. Nei miei sogni più sfrenati, Carey era in cima alla mia lista". Secondo la regista, solo Carey Mulligan "avrebbe potuto rendere questo personaggio così completamente reale."

Fanno parte del cast di Promising Young Woman, tra gli altri, anche Alison Brie, Adam Brody e Bo Burnham. Margot Robbie, intanto, sta lavorando anche a un film su Barbie.