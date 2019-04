Promising Young Woman: Alison Brie e Adam Brody nel cast del thriller

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton e Adam Brody si sarebbero tutti uniti al cast di Promising Young Woman, thriller diretto da Emerald Fennell e con Carey Mulligan protagonista.

La pellicola, come accennato, avrà la Mulligan nel ruolo di protagonista. Una ragazza che ha abbandonato la facoltà di medicina che conduce una doppia vita notturna ed è perseguitata da una tragedia accaduta durante il suo passato. Il film è scritto e diretto da Emerald Fennel, che esordirà così alla regia di un lungometraggio dopo aver recitato in varie serie televisive come Call the Midwife e The Crown. Nel cast ci dovrebbero essere anche Laverne Cox, Jennifer Coolidge, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Sam Richardson e Molly Shannon.

Le riprese cominceranno questa settimana a Los Angeles e la troupe include lo scenografo Micahel Perry, la costumista Nancy Steiner e il direttore della fotografia Benjamin Kracun. Promising Young Woman sarà prodotto e distribuito da Focus Features e dallo stesso Fennell con Ben Browning con la FilmNation e da Margot Robbie con la sua LuckyChap Entertainment. Tra i produttori ci saranno anche Josey McNamara e Tom Ackerley. A distribuire la pellicola a livello internazionale ci penserà la Universal Pictures.

Bo Burnham, che è appena entrato nel cast, lo ricordiamo è il regista e sceneggiatore pluri-premiato per il film generazionale Eight Grade, che ha conquistato la critica americana nella passata stagione dei premi.