Prometheus, perché il film di Ridley Scott si chiama così?

Nel 2012 arrivava sugli schermi Prometheus, film di fantascienza che vede Michael Fassbender come protagonista assoluto, diretto da Ridley Scott. Nel cast di Prometheus figuravano anche grandissimi nomi come: Guy Pearce, Idris Elba, Noomi Rapace e Logan Marshall-Green, oltre a Charlize Theron. Candidato agli Oscar del 2013, il film si concentra sul nome Prometheus: ma come mai proprio questo nome?

Scoprendo sulla Luna LV-223 una possibile chiave per una nuova vita sulla Terra, Prometheus si ritrova ad fronteggiare un'incredibile minaccia che incombe sulla razza umana intera.

Vi ricorda qualcosa?

Prometeo, importante figura della mitologia greca, era colui che, per aver rubato il fuoco agli Dei per consegnarlo agli esseri umani, verrà punito e incatenato. Non a caso dunque si scelse di chiamare la navicella spaziale "Prometheus", che in greco significava "colui che riflette prima". L'insieme della mitologia a cui tale nome rimanda sembra dunque essere stata la scelta più adatta per affrontare il prequel di Alien.

Qualche anno dopo l'uscita di Prometheus era stato annunciato il sequel, ossia Prometheus 2 nel 2016. Tale film, o meglio nome, non ha mai visto la luce: Prometheus 2 è poi diventato Alien: Covenant, storia che ha visto la luce solamente nel 2017, approfondendo quanto trattato precedentemente.

