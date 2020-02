Da Prometheus e Jack Ryan a 'O2': Noomi Rapace sarà protagonista del nuovo thriller

Volto noto del cinema, sin dal 1997, Noomi Rapace ha collaborato a tantissime produzioni hollywoodiane, tra cui la recentissima Jack Ryan con John Krasinski (che ha appena perso il suo showrunner per la terza stagione). Adesso l'attrice sarà protagonista del thriller claustrofobico O2

La pellicola sarà co-diretta dai registi Alexander Aja (Piranha 3D, Le colline hanno gli occhi) e Franck Khalfoun (Maniac, Amityviller: il risveglio), mentre alla produzione troveremo le aziende cinematografiche Echo Lake Entertainment, 42 e Wild Bunch International.

Di seguito la sinossi ufficiale di O2:

"La storia è incentrata su una donna che si sveglia in una capsula medica criogenica, sola, senza memoria e senza via d'uscita. Tutto quello che sa è che le rimangono 90 minuti di ossigeno e deve capire come salvarsi, scoprendo chi è veramente, chi l'ha messa lì e, cosa più importante, perché.”

Aja si dice entusiasta e affascinato dalla pellicola: "Uno degli script più avvincenti che abbia mai letto negli ultimi anni: una pura esperienza di sopravvivenza con un grande mistero al suo interno. Anche se non ero realmente a corto d'ossigeno, la suspense della sceneggiatura mi ha lasciato senza fiato."