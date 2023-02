La promessa dell'assassino 2 di David Cronenberg? Non si farà mai, secondo Vincent Cassel

L'uscita in sala del sequel de La promessa dell'assassino sembrava pressoché certa, ma la celebre pellicola del 2007 di David Cronenberg non è mai proseguito in un sequel. Possiamo sperare per il futuro? Non secondo Vincent Cassel, l'interprete dell'instabile Kirill.

"[Cronenberg] aveva una sceneggiatura meravigliosa" ha dichiarato Cassel in un'intervista a The Indipendent. "Eravamo pronti a girarlo, non saprei proprio spiegare perché il progetto sia morto sul nascere. Ormai credo che non si farà più".

Un sequel era atteso nel 2012, ma alcuni problemi (e primo fra tutti l'impossibilità di concordare il budget tra Focus Features e Cronenberg) hanno arenato del tutto la produzione. Altrettanto fallimentare è stato il tentativo nel 2020: e pensare che Jason Statham sarebbe stato il protagonista del sequel de La promessa dell'assassino...

Così ha dichiarato il pluripremiato regista de La promessa dell'assassino: "Mi sarebbe davvero piaciuto vedere Nikola tornare in Russia, perché una delle cose che avrei voluto mostrare nel primo film era un manipolo di russi a Londra; in altre parole, un esilio a cui segue un tentativo di ricreare una Russia in miniatura nel cuore di Londra". Il secondo capitolo avrebbe ripreso la narrazione dalla conclusione del film precedente, con Kirill e il suo scagnozzo Nikolai che si convincono di aver ereditato il trono del padre – quando invece Nikolai è un'infiltrato che lavora sotto copertura per la sicurezza federale russa.

Al momento, Cronenberg sta lavorando per il film di fantascienza The Shrouds, in arrivo nel 2023 con la partecipazione dell'attore Vincent Cassel. "È la storia di un uomo che perde la moglie" ha dichiarato Cassel a The Guardian. "Non avrei mai pensato che nutrisse tanta fiducia in me, ne sono davvero lusingato. Gli ho detto: 'Davis, onestamente non ho idea di come interpreterò il personaggio'. E lui ha risposto che mi ha scelto proprio per questo motivo". E le sorprese non finiscono qui: Robert Pattinson e Kristen Stewart saranno riuniti da Cronenberg?