Promemoria di Frozen - Il regno di ghiaccio prima della visione di Frozen 2

A sei anni di distanza dal successo mondiale di Frozen - Il regno di ghiaccio, Let It Go è ormai diventata un classico delle musiche disneyane così come il film con protagoniste Elsa e Anna. Mancano pochi giorni ormai a Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, e per una visione completa del sequel forse è opportuno ricordare alcune cose del primo film.

Elsa e Anna hanno avuto un'infanzia tragica, eredi di Arendelle, sorelle e amiche sin da quando erano bambine. Un giorno si verifica un incidente; Elsa scivola per sbaglio e colpisce Anna in testa con i suoi particolari poteri magici gelidi. I genitori, preoccupati, portano segretamente Anna in un villaggio di troll per tentare di guarirla.

I troll sono disposti ad aiutarli, ricordando che verranno rimossi i ricordi dei poteri della sorella ma non dei bei momenti trascorsi insieme. Il re e la regina inoltre separano le due sorelle per far si che non entrino più in contatto. Elsa in un lato del castello e Anna nell'altro. Le porte del castello vengono chiuse al pubblico e i loro genitori un giorno muoiono a causa di un nubifragio.



Una volta cresciuta Elsa viene messa alla prova per poter diventare la regina di Arendelle. Fino a quel momento è riuscita a controllare i suoi poteri, tuttavia viene affrontata da Anna, confrontandosi con lei su tutti questi anni in cui si sono ignorate. Elsa non riesce più a controllare i suoi poteri e fugge, scatenando un inverno eterno.

Da questa prima parte si sviluppa tutto il resto della narrazione di Frozen - Il regno di ghiaccio. Nel frattempo i protagonisti del sequel parlano del viaggio di Elsa in un video. Ad inizio mese è stato pubblicato il trailer in italiano di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle.