Prom Pact: la comedian Margaret Cho si unisce al cast della nuova rom-com di Disney+

Mentre gli abbonamenti di Disney+ cambiano, la piattaforma si prepara a far uscire una nuova rom-com, intitolata Prom Pact. Secondo le ultime notizie, la celebre comedian Margaret Cho sarà l'ultima attrice ad unirsi a un cast formato già da Peyton Elizabeth Lee, Milo Manheim, Monique Green, Arica Himmel, Jason Sakaki, David S. Jung e Blake Draper.

Si tratta di un inserimento di alto livello. Cho è principalmente nota per le sue rappresentazioni dirette e oneste della vita delle donne asiatiche e per i suoi commenti politici e sociali, che esprime con grande forza. Inoltre l'attrice è stata nominata per cinque Grammy e ha conquistato un Emmy. Tra le sue ultime apparizioni c'è la serie HBO The Flight Attendant con Kaley Cuoco e Sex Appeal di Hulu.

Prom Pact, diretto da Anya Adams e scritto da Anthony Lombardo, si incentra sul personaggio di Mandy Yang, una ragazza concentrata sulla sua futura carriera universitaria insieme all'amico Ben, mentre i suoi compagni di scuola riversano tutte le proprie attenzioni sul ballo di fine anno che sarà a tema anni '80. La ragazza viene messa in lista d'attesa da Harvard, università dei suoi sogni, e decide di fare da tutor al conosciuto atleta Graham Lansing nella speranza che il padre senatore possa riuscire a farla entrare nel college dei suoi sogni. La vicinanza con Graham le farà però comprendere che c'è di più dietro all'atleta che ha sempre odiato, e Mandy capirà che ci sono cose più importanti di riuscire ad entrare nel college dei sogni.

In questo quadro Margaret Cho interpreterà un ruolo importante nell'ottica del sogno di Mandy, in quanto sarà l'arguta, sarcastica e profondamente comica counselor della giovane, la signora Chen.