Jamie Foxx ha dato 100 dollari a una star di Project Power dopo il provino: ecco perché

Intervistata dall'Hollywood Reporter in occasione dell'uscita di Project Power, il nuovo film Netflix scritto da Mattson Tomlin (co-sceneggiatore di The Batman), la star Dominique Fishback ha svelato un curioso retroscena sul suo provino che vede come protagonista Jamie Foxx.

"Sono volata a L.A. per un giorno, ho perso il mio portafoglio e non avevo carte di credito o altri soldi con me, ma quando sono arrivata in Hotel ho pensato 'Okay, ora voglio solo andare a dormire, me ne occuperò più tardi, ma devo concentrarmi sul motivo per cui sono venuta qua.'" ha spiegato l'attrice. "Quando sono arrivata al provino Jamie [Foxx] è rimasto stupito dal mio rap, e mi ha chiesto se lo facessi come mestiere. Io gli ho risposto di no, ma che mi dilettavo con lo spoken word."

Foxx è rimasto impressionato dalla performance dell'attrice, e saputo dell'accaduto le ha offerto 100 dollari per poter tornare a casa: "Ha tirato fuori una busta bianco con un mucchio di soldi, ha preso una banconota da 100 dollari e me l'ha fata. Poi uno dei registi mi ha dato 50 dollari. E Jamie mi ha detto: 'Non capita tutti i giorni di uscire da un'audizione con 150 dollari in tasca'. È stato fantastico. Quando abbiamo concluso le riprese del film, ho restituito a Jamie i suoi 100 dollari in una cornice, e l'ho firmata."

Per altri approfondimenti sul film, che ricordiamo vede nel cast anche Joseph Gordon-Levitt, vi lasciamo alla recensione di Project Power.