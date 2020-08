Project Power, i poteri di Jamie Foxx nel film Netflix spiegati bene

Come potete anche leggere in modo più approfondito nella nostra recensione di Project Power, il nuovo film originale Netflix racconta di una nuova pillola contenente del potere sintetizzato e pronto all'uso, capace di donare incredibili super poteri agli avventori di questa "droga", anche se del tutto a sorpresa.

In una scena del film con Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt, lo sceneggiatore Mattson Tomlin (The Batman) spiega come la selezione dei poteri derivanti dall'assunzione della pillola sia di natura animale, proveniente cioè dalla sintetizzazione delle abilità di camaleonti, pesci, uccelli e quant'altro. Questi si manifestano in individui selezionati in termini di risposta dell'organismo, mentre altri, incapaci di leggere e reggere quelle abilità, vengono uccisi anche da un solo utilizzo.



Il protagonista, Art alias Il Maggiore interpretato da Jamie Foxx, viene a sapere durante la prima sperimentazione chiusa della Pillola di avere i poteri di uno degli esseri più pericolosi e letali del regno animale: il gambero pistola, esserino davvero minuscolo con delle abilità predatorie assolutamente fantastiche.



Attraverso la sua chela modificata, il gambero pistola riesce infatti a produrre delle onde d'urto simili a proiettili con cui stordisce le prede. Il rumore prodotto può superare anche i 200 db e può essere percepito persino sott'acqua. Chiudendo velocemente la chela più grande si crea un getto d'acqua ad alta velocità contenente bolle di cavitazione, e per effetto della pressione negativa rispetto all'acqua circostante, queste bolle implodono creando un'onda d'urto che stordisce o uccide ogni preda vicina.



Niente male, eh?