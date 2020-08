Project Power è su Netflix, la nostra recensione e il giudizio della stampa internazionale

Da oggi è disponibile su Netflix Project Power, action thriller dalla forte impronta fumettistica scritto da Mattson Tomlin (co-sceneggiatore di The Batman) che vede come protagonisti Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Dominique Fishback.

Il film ha ricevuto un'accoglienza per lo più positiva, come testimoniato dal punteggio Rotten Tomatoes di 71%. Prima di scoprire i commenti della stampa internazionale, però, vi ricordiamo che potete leggere il nostro parere nella recensione di Project Power presente sulle pagine di Everyeye.

Ecco dunque alcuni estratti delle recensioni oltreoceano:

Sean O'Connell (CinemaBlend): "Il film prende i cliché dei fumetti e li applica ad un thriller poliziesco grintoso e sporco, dando alla sua storia un'elegante mano di vernice che si traduce in una raffinata e divertente serata al cinema."

David Rooney (The Hollywood Reporter): "Sarebbe abbastanza facile individuare i buchi di trama di Project Power e rintracciare le ispirazioni di molte sue idee in film o fumetti passati. Ma c'è una lunga serie di successi che hanno incontrato l'apprezzamento del pubblico nonostante le accuse di mancata originalità."

Robert Daniels (IGN): "Project Power manca le potenzialità dei suoi temi più rilevanti e l'intrigante concetto di ripensare in maniere esagerata la narrativa supereroistica. Il ritmo viene trascinato da scene d'azione disordinate e zoppicanti, e da scelte visive troppo stilizzate. L'ambientazione di New Orleans è sprecata, mentre il concetto del film non riesce ad emergere con l'intensità desiderata."

Kate Erbland (IndieWire): "C'è molta roba per un solo film, e Project Power non riesce a dare forza alle sue idee migliori e mantenere le loro premesse."

Leah Greenblatt (Entertainment Weekly): "Nonostante le parti banali e i circa 17 tentativi di conclusione, Project Power riesce in qualche modo a sospendere la tua incredulità e la tua laurea immaginaria in biochimica, e ti fa godere il viaggio."

Voi avete già visionato il film? Fateci sapere cosa ne pensate nell'area dei commenti.