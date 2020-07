Project Power, Jamie Foxx e Joseph Gordon Levitt supereroi per Netflix: trailer e data!

Netflix ha appena presentato i poster e il trailer ufficiale di Project Power, nuovo film di supereroi con protagonisti Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Dominique Fishback.

Descritto come un thriller di fantascienza e pubblicizzato praticamente dal nulla, il film arriverà sulla nota piattaforma di streaming on demand a partire dal prossimo 14 agosto, e tramite le locandine ufficiali e il trailer promozionale i fan potranno farsi un'idea di ciò che li aspetta.

La trama ruota attorno ad una misteriosa droga che conferisce superpoteri temporanei e vede Jamie Foxx (Django Unchained) nei panni di Art, un uomo la cui missione è quella di trovare la fonte di questa misteriosa droga e le persone che l'hanno messa in circolazione, ree di avergli portato via qualcosa a cui teneva moltissimo. Joseph Gordon-Levitt (The Dark Knight Rises) è il co-protagonista e veste i panni di un detective della polizia di New Orleans, mentre Dominique Fishback (Show Me a Hero) interpreta una giovane donna impavida di nome Robin che rimarrà coinvolta nella vicenda.

Nel cast anche il rapper Machine Gun Kelly, che sarà il villain Colson Baker.

Difficile crearsi aspettative perché, come detto, l'opera è spuntata all'improvviso e sarà fra noi fra meno di un mese: nel frattempo, però, fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di 7500, nuovo film con Joseph Gordon-Levitt disponibile su Amazon Prime Video, e alla spettacolare foto di Jamie Foxx nei panni di Mike Tyson per un biopic in lavorazione.