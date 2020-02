Project Luminous è Star Wars: Jedi of the High Republic, svelati i primi romanzi

Si attendeva la notte di lunedì per il fatidico annuncio in cui sarebbe stata svelata la natura del misterioso "Project Luminous". Si tratta di Star Wars: Jedi of the High Republic, che introdurrà i fan della saga a una nuova era di storie ed avventure narrate attraverso vari mezzi di comunicazione.

La storia sarà ambientata 200 anni prima degli eventi narrati nella trilogia prequel di Star Wars e parlerà anche degli angoli più inesplorati della saga favorendo l'ingresso nel canone di numerosi e nuovi personaggi. Durante la presentazione ufficiale sono stati mostrati anche dei concept art per un'idea migliore del progetto più un filmato nel quale viene spiegata la genesi di questa affascinante iniziativa.

"Siamo molto emozionati all'idea di permettere ai nostri autori di esplorare un'era così ricca e fertile", ha commentato Kathleen Kennedy in un comunicato ufficiale. "Vedremo i Jedi all'alba della loro era".

"Star Wars: The High Republic racconterà i Jedi come li avremmo sempre voluti vedere, come veri guardiani di pace e giustizia. Questa è un'epoca ottimistica e piena di speranza dove i Jedi e la Repubblica Galattica sono al loro apice. Ma ovviamente in questa gloriosa nuova era qualcosa di malvagio si fa strada", ha commentato Michael Siglain, direttore creativo delle pubblicazioni Star Wars. "Questa iniziativa darà sia ai giovani che ai fedeli lettori un nuovo angolo della Galassia da esplorare attraverso storie ricche, toccanti e piene di significati. In più i lettori impareranno a conoscere cosa spaventa realmente un Jedi".

Il vice-presidente di Lucasfilm e responsabile della strategia narrativa, James Waugh, ha aggiunto: "Questa era la golden age dei Jedi e anche l'epoca dell'espansione galattica dell'Orlo Esterno. Quindi aspettatevi grandi racconti di esplorazione; attraverso la galassia, facendo conoscenza di nuove culture e scoprendo com'era la vita nell'Orlo Esterno degli albori. Questo è come uno scrigno incredibile con cui i nostri storyteller potranno giocare, sia con le pubblicazioni che con altri mezzi, e non vediamo l'ora di vedere cosa avranno in serbo per noi".

Come spiegato anche dal video di presentazione vedremo anche una serie di nuovi Cavalieri Jedi che agiranno come una specie di agenti di frontiera per proteggere i lati più estremi e selvaggi della Galassia.

Il progetto, in lavorazione dal 2018, era stato presentato al New York Comic Con 2019 con un messaggio che ha subito attirato l'attenzione dei fan della saga sparsi in tutto il mondo: "La Forza è quella che da al Jedi la possanza. È un campo energetico creato da tutte le cose viventi... Finché... Project Luminous, 2020".

A proposito della galassia lontana lontana, nei giorni scorsi è stato annunciato l'arrivo di un nuovo film di Star Wars ambientato su Exegol.