Project Artemis, Scarlett Johansson e Chris Evans nel film Apple diretto da Jason Bateman!

Vi mancava vedere insieme sul grande schermo Captain America e Black Widow (o, insomma, vederli anche singolarmente, visti i recenti sviluppi dell'MCU)? Niente paura: in vostro soccorso arriva Apple, che riunirà i nostri due ormai ex-supereroi in occasione di questo sempre più ambizioso Project Artemis.

Il film prodotto da una Apple in gran forma e fresca vincitrice dell'Oscar per il Miglior film con l'acclamato CODA - I Segni del Cuore potrà contare non solo sulle prove di due attori amatissimi dai fan come Johansson ed Evans (quest'ultimo, a proposito, si è da poco unito al cast di Red One, il film natalizio con Dwayne Johnson), ma anche sulla regia di un altro nome amatissimo dai fan come Jason Bateman.

Per Bateman, alla ribalta negli ultimi anni principalmente per il ruolo da protagonista in Ozark, non si tratta di un esordio dietro la macchina da presa: l'attore si è più volte cimentato con la regia, sia per il piccolo schermo (la già citata Ozark, ad esempio) che per il cinema (Bad Words e La Famiglia Fang, datati rispettivamente 2013 e 2015).

I dettagli relativi alla trama di Project Artemis sono attualmente tenuti ancora sotto chiave: con un cast così, però, la curiosità comincerà inevitabilmente a lievitare! Noi, come sempre, saremo in prima linea per riportarvi eventuali novità al riguardo.