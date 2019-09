Le proiezioni di Joker parlano di uno dei migliori incassi di sempre per un film Rated-R

La stampa italiana e internazionale, in aggiunta al pubblico pagante al Lido, si è innamorata perdutamente del Joker di Todd Phillips alla 76° Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato in anteprima mondiale prima della sua uscita ufficiale, prevista sul nostro territorio il prossimo 3 ottobre.

Anche noi abbiamo adorato il film con Joaquin Phoenix (leggi la nostra recensione di Joker), uno dei film migliori del concorso che condivide anche sensibilità tematiche ed espressive con Ema di Pablo Larrain, e questo praticamente totale endorsement al cinecomic DC Films (salvo poche eccezioni) sembra anticipare un enorme successo ai botteghini mondiali, guardando anche le recenti previsioni d'incasso.



Stando infatti a diversi analisti del boxoffice, Joker potrebbe diventare uno dei film con il miglior incasso nella storia delle produzione uscite con un Rated-R. Dopo un report di monitoraggio a lungo raggio tramite BoxOfficeMojo, l'analista Shawn Robbins sottolinea che il film potrebbe chiudere il suo weekend d'apertura con 100 milioni di dollari, divenendo già il record di ottobre e superando in questo modo il Venom con Tom Hardy (80,3 milioni).



Robbins è anche fiducioso che il film possa chiudere la sua corsa ai botteghini nazionali intorno ai 210 milioni di dollari, incasso considerato tagliando fuori le fette di pubblico a cui non è permesse entrare in sala, il che lo farebbe entrare nei 15 film rated-r con il miglior incasso di sempre, da qualche parte tra 300 (210,61 milioni) e Due single a nozze (209,26 milioni).



Joker è atteso nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre.