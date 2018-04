Proiezioni d'incasso Super per gli Incredibili 2: Supererà Toy Story 3?

Beh, quasi sicuramente sì! Del resto siamo tutti impazienti di tornare ad ammirare le avventure della famiglia più incredibile di sempre, no? Sono passati 14 anni dall'ultima volta che li abbiamo visti al cinema, e noi in Italia li ritroveremo a settembre.

E adesso Gli Incredibili 2 potrebbe addirittura diventare una tra le maggiori uscite di Pixar, uno degli incassi più consistenti, cioè. Dopo aver sfornato capolavori e successi del calibro di Toy Story 3, i sequel di Cars e Alla ricerca di Dory, gli studios d'animazione Pixar di certo non temono di sfornare sequel e questo nuovo capitolo de Gli Incredibili non sarà certo da meno del precedente. E c'è talmente tanto seguito nel mondo, che sicuramente sarà un ottimo week end di apertura il suo, al box office.

Come sappiamo, Elastgirl sarà la protagonista della pellicola, e stavolta Bob dovrà occuparsi degli oneri familiari, compresa la cura del piccolo di casa, il neonato Jack Jack, che si rivelerà essere una vera e propria bomba a orologeria!

Tornando alle proiezioni d'incasso, secondo quanto stimato da Box Office Pro, Gli Incredibili 2 dovrebbe incassare una cifra che si aggira, in casa, intorno ai 110 milioni di dollari (botteghino nordamericano). Se questa cifra si rivelasse essere realistica, supererebbe il primo film di circa 40 milioni di dollari. Inoltre, come previsione totale d'incasso in nordamerica - fino alla fine della corsa in sala, cioè - Box office Pro prevede un totale di circa 395 milioni.

Oltre alle previsioni di cui sopra, possiamo anche vedere una nuova immagine, rilasciata da Entertainment Weekly, che ci mostra come la famiglia di supereroi venga reintegrata nel mondo grazie all'intervento dei fratelli super ricchi Winston Deavor (Bob Odenkirk) ed Evelyn Deavor (Catherine Keener).

Chissà se Gli Incredibili 2 riuscirà quindi a superare il record detenuto da Toy Story 3 e andare oltre i 110.4 milioni di dollari all'apertura? Vedremo. noi di certo aspettiamo con ansia che arrivi settembre!