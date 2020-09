Programmato per uccidere, Steven Seagal adesso lavora per un partito politico in Russia?

Questa sera verrà ritrasmesso su Rete 4 Programmato per uccidere diretto da Dwight H. Little e con protagonista assoluto la leggenda del cinema muscolare e di arti marziali Steven Seagal, alla sua terza prova da interprete principale al cinema; oggi, tuttavia la principale occupazione dell'attore non è più la recitazione.

Programmato per uccidere è il terzo film che vede come protagonista indiscusso Seagal davanti la macchina da presa, in precedenza aveva raggiunto la notorietà grazie alle pellicole Nico e Duro da uccidere, che entrambe fecero faville al box-office, proiettando Seagal nell'olimpo delle star del cinema muscolare, alla pari di altri come Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Jean-Claude Van Damme.

Tuttavia, oggi Seagal è impegnato in affari ben più seri in quanto lontano dal mondo del cinema. Infatti, l'attore guiderà il progetto ecologico del partito ‘Za Pravdu’ (Per la Verità), secondo quanto dichiarato dalla fazione presieduta dal popolare scrittore Zachar Prilepin. Un impegno di stampo ambientalista per lo stesso Seagal: il partito ha sottolineato che è stato l'attore in persona a insistere sul fatto che gli obiettivi prioritari fossero la conservazione del lago Baikal e l'istituzione di pene detentive per contaminazione ambientale.

"Il Baikal, situato in Siberia, è il lago più profondo del mondo e la più grande riserva di acqua dolce del pianeta con 23.600 chilometri cubi, equivalenti al 20% dell'acqua dolce dell'intera Terra". Il partito Per la Verità è di ispirazione nazionale-patriottica, parteciperà per la prima volta alle elezioni della Duma di Stato nel 2021. La sua base ideologica è la critica al liberismo. Quindi di stampo conservatore.

L'ultimo film di Steven Seagal al cinema è Beyond the Law, risalente al 2019. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Programmato per uccidere.