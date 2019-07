Il programma della Mostra di Venezia 2019: Joker di Todd Phillips tra i film in concorso

Da pochi istanti si è conclusa la conferenza stampa di presentazione del programma della 76.ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 28 agosto al 7 settembre. La giuria sarà presieduta dalla regista argentina Lucrecia Martel. Tanti i titoli attesi, soprattutto nella sezione in concorso.

"Sarà un'edizione ricca e variegata, propensa al futuro e alla realtà" ha spiegato il direttore della Mostra, Alberto Barbera "Molti film saranno diretti da donne e sarà un'edizione composta da registi affermati e da moltissime nuove scoperte".

Come annunciato in precedenza la Mostra sarà aperta dal nuovo film di Kore-eda Hirokazu, La vérité. Alla conferenza stampa di presentazione del programma era presente anche il presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta.

Tra i titoli più attesi sono stati confermati in particolare Joker, diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix e Ad Astra di James Gray, con protagonista Brad Pitt. La presenza del film di Phillips, addirittura in concorso, conferma l'ascesa dei film di matrice fumettistica - anche se Joker sarà una versione a sé stante del celebre villain - nelle manifestazioni storicamente legate ad una concezione di cinema differente. Basti pensare che Logan di James Mangold venne presentato fuori concorso al Festival di Berlino nel 2017.



Ecco il programma (Concorso e Fuori Concorso) della 76.ma Mostra del Cinema di Venezia:



CONCORSO



La vérité di Kore-eda Hirokazu

The Perfect Candidate di Haifaa Al-Mansour

About Endlessness di Roy Andersson

Wasp Network di Olivier Assayas

Marriage Story di Noah Baumbach

Guest of Honour di Atom Egoyan

Ad Astra di James Gray

A Herdade di Tiago Guedes

Gloria Mundi di Robert Guédiguian

Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra

Ema di Pablo Larrain

Saturday Fiction di Lou Ye

Martin Eden di Pietro Marcello

La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco

The Painted Bird di Vaclav Marhoul

Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone

Babyteeth di Shannon Murphy

Joker di Todd Phillips

J'Accuse di Roman Polanski

The Laundromat di Steven Soderbergh

No. 7 Cherry Lane di Yofan



I titoli principali della sezione FUORI CONCORSO:



Roger Waters Us + Them di Sean Evans e Roger Waters

Citizen Kane di Alex Gibney

State Funeral di Sergei Loznitsa

Il pianeta in mare di Andrea Segre

Irréversible di Gaspar Noé (proiezione speciale di mezzanotte)

Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick (proiezione speciale)

Zerozerozero di Stefano Sollima (episodi 1 e 2)

The New Pope di Paolo Sorrentino (episodi 2 e 7)

Seberg di Benedict Andrews

Vivere di Francesca Archibugi

Mosul di Matthew Michael Carnahan

Adults in the room di Costa-Gavras

The King di David Michod

Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores

The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi (Film di chiusura)





Lo scorso anno vinse il Leone d'Oro Roma di Alfonso Cuaron. Julie Andrews sarà tra le star che riceveranno il Leone d'Oro alla carriera.