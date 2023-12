Tutti i progetti di Zack Snyder attualmente in corso o in produzione

Zack Snyder sembra non volersi fermare mai e il suo nuovo film in arrivo il 22 dicembre su Netflix non è l'ultimo progetto che ha in cantiere al momento. Vediamo allora i prossimi lavori annunciati o già in produzione del regista.

Intanto cominciamo con la nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1 che arriverà su Netflix il 22 dicembre, primo progetto in ordine di uscita di Zack Snyder. La Parte 2 invece arriverà sempre su Netflix il 19 aprile 2024.

Poi ci sono le Snyder Cut di entrambi i film, già annunciate dal regista ma che ancora non hanno una data di uscita. Saranno però più lunghe nel minutaggio, arrivando a circa tre ore, e avranno più scene di violenza o censurate della versione PG-13.

C'è poi il film, da lui stesso annunciato, basato sulla leggenda di Re Artù ma inserito in un'altra epoca e luogo, cioè la corsa all'oro negli Stati Uniti nella seconda metà del 1800.

In lavorazione è anche Planet of the Dead, il sequel di Army of the Dead già uscito su Netflix, per cui Snyder dovrebbe tornare alla regia.

In pausa al momento, ma sempre per Netflix, c'è Horse Latitudes, a cui Zack Snyder lavora dal 2011 e che dovrebbe raccontare la storia di due fotografi di guerra.

E voi quale fra questi film vorreste vedere prima? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla trama di Rebel Moon.