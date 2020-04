La profezia dei Maya in 21-12-2012: il disaster movie più disastroso che c'è

Nel 2012 la psicosi della profezia Maya colse un po' tutti: secondo alcuni il mondo sarebbe finito, secondo altri i poli si sarebbero invertiti, secondo altri ancora non sarebbe accaduto nulla. Ciò che è certo è che il cinema non si fece mancare l'occasione di marciarci su: lo fece Emmerich, ma anche Jason Bourque con questo 21-12-2012.

Il film vorrebbe essere una riproposizione in chiave b-movie di alcune delle teorie più diffuse durante quei giorni di isteria collettiva: si parla, nel dettaglio, di quella secondo cui la Terra sarebbe stata inghiottita insieme agli altri pianeti del Sistema Solare da un buco nero avvicinatosi gradualmente al centro della nostra galassia.

La trama in questo caso viene mossa dal ritrovamento di un manufatto attraverso il quale uno scrittore riesce ad avere delle terribili visioni sul futuro della Terra: il nostro, però, muore poco dopo averne scritto un libro e prima di riuscire a pubblicarlo. Ad interpretarne il contenuto per tentare di salvare il mondo saranno dunque il correttore di bozze e un'archeologa.

Un film che prevedibilmente, visto il basso budget a disposizione e la dimensione da tv-movie, non replica neanche una lontana ombra della spettacolarità del film di Roland Emmerich del 2009: se cercate qualcosa di cui ridere in compagnia ricordando i bei tempi delle veglie notturne in attesa dell'avverarsi della profezia, però, potrebbe fare al caso vostro! Nel caso in cui vogliate approfondire la cosa, qui trovate la nostra recensione di 21-12-2012: La Profezia dei Maya.