Profeti in tv e in streaming: dove vedere il nuovo film dal regista di Sulla mia pelle

Dopo il successo su Netflix di Sulla mia pelle, il regista Alessio Cremonini torna con Profeti, toccante racconto che mette a confronto due mondi femminili antitetici con Jasmine Trinca, Isabella Nefar e Ziad Bakri.

La storia è quella di Sara, una giornalista italiana che è andata in Siria per raccontare la guerra dello Stato Islamico, ma anche quella di Nur, una foreign fighter radicalizzata a Londra che ha sposato un miliziano e ora vive nel Califfato. Sara viene rapita dall’Isis e in quanto donna, in quanto “essere inferiore” che ha dignità solo se sottomessa al maschio, e non può stare in una prigione dove sono presenti anche degli uomini. Per questo motivo viene data in custodia ad una sua “pari”: ad una donna. Nur diventa la sua carceriera, la casa di Nur la sua prigione. E sarà proprio quella casa nel mezzo di un campo di addestramento dello Stato Islamico il luogo dove Sara e Nur si confronteranno. Un confronto quasi impossibile che si trasforma in guerra psicologica mentre attorno scoppiano le bombe e i nemici vengono bruciati vivi per vendetta. Un confronto fatto di silenzi, di sottili ricatti, e dal progressivo tentativo di Nur di convertire Sara.

Profeti sarà in prima tv su Sky martedì 14 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, ma sarà anche disponibile in streaming in esclusiva sulla piattaforma NOW e disponibile on demand su Sky.

Per altri contenuti recuperate la nostra recensione di Profeti.