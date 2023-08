Il Professore e il pazzo, come finisce il film con Mel Gibson e Sean Penn?

Il grandi ritorno di Mel Gibson al cinema risale al 2019 con Il Professore e il pazzo, pellicola che lo vede spalla spalla con il vincitore del premio Oscar Sean Penn. Il film, tratto da una storia vera, racconta le origini e la nascita del primo vocabolario in lingua inglese.

Mel Gibson ha di recente elencato i suoi rifiuto a grandi pellicole, mettendo in luce i grandi film a cui ha avuto modo di partecipare nel corso della sua carriera d'attore e da regista. Una delle prime pellicole che lo ha visto ritornare al grande schermo al massimo della sua capacità è stato Il professore e il pazzo, storia che racconta l'origine del primo vocabolario inglese scritto dal professor James Murray. Per compilare la raccolta, l'uomo, infatti, si fece aiutare da alcuni volontari in giro per il mondo e tra questi ce n'era uno particolarmente brillante.

L'uomo, che si firmava W.C Minor era un internato di un manicomio che, dopo aver ucciso per errore un passante, era stato destinato a quel luogo. La pellicola percorre il "rapporto" tra i due e il modo in cui riescono a scoprire l'intelligenza l'uno dell'altro. Ma come si conclude la pellicola? Nel finale del film, il Re, Murray viene reintegrato nella Commissione dell'Oxford Dictionary permettendo a Minor di essere annoverato tra gli autori del dizionario. Entrambi moriranno ad anni di distanza, il primo per pleurite, il secondo per una polmonite.

Prima dell'uscita del film Mel Gibson fece addirittura causa ai produttori de Il Professore e il pazzo a causa di una gestione secondo lui illecita. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!