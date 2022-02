Il professore matto: Lizzo racconta il suo legame con il film

Molti ragazzi degli anni '90 sono cresciuti guardando Eddie Murphy interpretare il celebre Sherman Klump nel franchise del "Il professore matto". In una recente intervista, Lizzo ha raccontato il suo importante legame con il personaggio.

I due film con Eddie Murphy sono rimasti nel cuore di molti, tra risate, dolcezza e stupidità, grazie al goffo ma intelligente professor Klump. Ma mentre alcuni ridevano del personaggio, la cantante statunitense Lizzo, protagonista di un siparietto con la Mccaerthy per "La Sirenetta", non ha potuto fare a meno di legarsi al professore universitario in sovrappeso. La vincitrice del Grammy ha recentemente spiegato le sue emozioni nel guardare la commedia del 1996.

La pop star, cresciuta vedendo in televisione il personaggio di Murphy, ha legato molto con il film per via dei suoi problemi alimentari riscontrati in giovane età. La cantante è ormai da qualche anno in prima linea nel combattere il body-shaming, diventando un simbolo per molti. Ai micorfoni di Vanity Fair ha raccontato di essere "la più grande fan di Eddie Murphy di tutti i tempi", e di provare "simpatia ed empatia per lui".

Intanto, Eddie Murphy ha recentemente firmato con Amazon Studios per nuovi progetti. Nonostante si sia costruito attorno a più stereotipi, Il professore matto ha portato gioia e risate a milioni di spettatori, ottenendo un grande successo di critica e commerciale.