Il professore matto, Jada Pinkett Smith e i problemi di droga:'Svenni sul set'

I problemi di alcol e droga di Jada Pinkett Smith erano così fuori controllo durante le riprese di Il professore matto negli anni '90, che l'attrice svenne durante il periodo di riprese. A raccontare l'episodio è stata proprio lei nel corso dell'ultima puntata del Red Talk della famiglia Smith davanti alla figlia Willow.

"Bere vino rosso per me era come bere bicchieri d'acqua... " ha dichiarato Pinkett Smith alla presenza della madre, Adrienne Banfield-Norris "Anch'io bevevo molto al liceo e quando sono arrivata qui (a Los Angeles) facevo i cocktail. Quindi ecstasy, alcol, erba. Lascia che te lo dica, mi divertivo un po'". Jada Pinkett Smith è sposata con la star di Men in Black; a maggio Will Smith pubblicò una foto di sé stesso in mutande, dichiarando di essere in pessima forma.



Il racconto prosegue:"Non stavo facendo cose che pensavo creassero dipendenza, ma facevo quelle tre insieme; quello era il mio cocktail. La tua soglia diventa così alta, che quello che ti serve per arrivare al posto in cui devi arrivare, che mi ci volevano due bottiglie per arrivare a... quindi dicevo 'Ok, se faccio ecstasy, erba e alcol nello stesso momento ci arriverò più velocemente e posso continuare a sballare".

L'attrice ha specificato:"Non ero il tipo di persona che beveva tutti i giorni, ero come una festaiola del fine settimana. Da giovedì a lunedì mattina, andavo".

Tutto cambiò dopo un episodio sul set di Il professore matto, commedia del 1996 con Eddie Murphy:"Sono andata a lavorare alticcia, fu una partita difettosa di ecstasy. E sono svenuta, ho detto a tutti che dovevo avere una vecchia medicina in una bottiglia di vitamine. Ma ti dirò quello che ho fatto, però. Ho alzato il culo e sono andata su quel set. Quella è stata l'ultima volta".



Lo scorso anno Jada Pinkett Smith confessò di aver avuto una relazione con August Alsina in un periodo di crisi con il marito, Will Smith.