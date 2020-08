Il Professore Matto: arriva il reboot del celebre film con Eddie Murphy

Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche statunitensi, sarebbe in lavorazione un potenziale reboot de Il Professore Matto, la pellicola comica del 1996 diretta da Tom Shadyac e interpretata da un Eddie Murphy mattatore, che da solo ricoprì i diversi personaggi della famiglia di Sherman Klump. Trovato anche lo sceneggiatore.

Per scrivere la nuova versione della commedia è stato ingaggiato lo sceneggiatore e regista James Vanderbilt, già apprezzato autore degli script di Zodiac per David Fincher e del primo Amazing Spider-Man per Marc Webb. Vanderbilt si occuperà dello script del reboot insieme a William Sherak e Paul Neinstein di Project X Entertainment, secondo quanto riportato da Deadline. Project X Entertainment avrebbe ottenuto i diritti di sfruttamento della pellicola, che originariamente era un film del 1960 con Jerry Lewis. In molti, infatti, non sanno che la versione di Murphy del 1996 è a sua volta un reboot.

La pellicola degli anni '90, dopo lo straordinario successo, venne seguita poi da un sequel, La Famiglia del Professore Matto, uscito nel 2000, che tuttavia non ottenne il medesimo risultato al box-office del suo predecessore.

Project X Entertainment è attualmente impegnata anche nella produzione del reboot del franchise di Scream, creato da Wes Craven, con alla regia Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet, i talentuosi registi dietro al successo di Finché morte non ci separi.

Tornando a Eddie Murphy, presto dovremo rivederlo nei panni di un suo iconico personaggio, ovvero quello del Principe Akeem, nel sequel de Il Principe cerca moglie in Coming 2 America. La lavorazione procede a gonfie vele ed Eddie Murphy è "al settimo cielo per come sta andando". Per la regia è stato scelto Craig Brewer, che ha lavorato con Murphy a Dolemite is my name, film che "è andato così bene che abbiamo già chiuso per il prossimo progetto".