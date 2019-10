Il Professor Hulk doveva essere introdotto in Avengers: Infinity War

Dopo aver rivelato che Nova doveva comparire nel MCU durante Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Christopher Markus e Stephen McFeely hanno svelato anche un nuovo retroscena sull'introduzione del Professor Hulk.

Durante una recente intervista, infatti, gli sceneggiatori dei film-evento targati Marvel Studios hanno confermato che la nuova versione del personaggio di Mark Ruffalo vista sarebbe dovuta apparire già nel primo film.

"Abbiamo gridato a squarciagola quando è stato deciso, e abbiamo aiutato con la decisione, ma più che altro siamo stati gli ultimi della stanza ad accettare il cambio della trasformazione di Smart Hulk alla fine di Avengers: Infinity War" ha detto McFeely a Comicbook.com. "Perché inizialmente doveva spuntare fuori dalla Hulkbuster come il Professor Hulk, e noi abbiamo detto 'No, non potete... non possiamo rifare tutto. Perché nel primo atto di Endgame.."

La scena di introduzione del Professor Hulk in Endgame era stata già girata, come spiegato da Markus, ma alla fine si è scelto di eliminare del tutto la sua presenza in Infinity War : "Sì, lo avevamo già girato. Come facevano a spiegare tutta quella roba? Era molto meglio se non fosse successo, perché faceva parte della triste fine del terzo atto. Ma era la cosa più grande per cui e io Chris pensavamo 'Lo stanno rovinando!'" ha aggiunto McFeely.

"Capisco perché è stato tagliato e credo che in realtà funzioni meglio così" ha aggiunto Markus, che è dovuto tornare sui propri passi insieme al collega.

La trasformazione è stata poi spiegata dallo stesso Bruce Banner/Hulk durante la prima parte di Endgame, quando Natasha, Steve e Scott sono andati a chiedere il suo aiuto per i viaggi temporali dopo il rifiuto di Tony.

