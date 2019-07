Il Professor Hulk di Avengers: Endgame doveva esordire alla fine di Avengers: Infinity War

Insieme alle idee scartate da Avengers: Endgame rivelate da Christopher Markus e Stephen McFeely durante il Comic-Con 2019, ce n'è anche una relativa ad Avengers: Infinity War e il personaggio di Hulk.

Stando a quanto dichiarato dagli autori dei due film, infatti, Bruce Banner sarebbe dovuto diventare il Professor Hulk nel finale di Infinity War.

In sostanza, durante la battaglia con Astro Nero (Cull Obsidian), Bruce emergeva come Professor Hulk dalla Hulkbuster e sconfiggeva il nemico. L'idea però è stata scartata e rinviata ad Endgame: la decisione è stata presa non solo per sorprendere il pubblico nel salto temporale visto nel film del 2019, ma soprattutto perché durante la preparazione di Infinity War il team di sviluppo si è accorto che hanno questa "vittoria personale" di Banner, che come ricorderete aveva avuto problemi con Hulk per tutto il film, non avrebbe funzionato in relazione alla totale sconfitta degli Avengers.

Per altri approfondimenti, scoprite una scena tagliata in cui Thanos staccava la testa a Cap o un'altra, ispirata a Old Man Logan di Mark Millar, in cui Thanos uccideva gli Avengers del 2012 per poi mostrarli come trofei agli Avengers del presente. Inoltre, gli sceneggiatori hanno anche svelato il destino di Gamora dopo lo schiocco di dita di Iron Man e discusso una scena eliminata con Doctor Strange e Tribunale Vivente contro Thanos.

Per altri approfondimenti, inoltre, vi rimandiamo allo speciale Everycult su Infinity War.