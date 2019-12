La produzione di Spider-Man 3 inizierà nell'estate 2020

Tom Holland è uno dei giovani attori più richiesti degli ultimi anni ma il suo programma rimane già molto fitto a causa del suo impegno nel franchise di Spider-Man. Il suo contratto con Sony e Marvel lo limita per altri lavori e ora si parlato dello slittamento della produzione di Uncharted a causa dell'inizio della produzione di Spider-Man 3.

Inizialmente programmato per un'uscita fissata a luglio 2021, Uncharted slitterà a causa dell'avvio della produzione di Spider-Man 3, che prenderà il via proprio la prossima estate. A riportare la notizia è Deadline, che sottolinea come il progetto del terzo film di Spider-Man parta in linea con le precedenti produzioni: Homecoming iniziò la produzione nel giugno 2016, in vista della première dell'estate successiva, mentre Far From Home anticipò la produzione a luglio 2018 per un arrivo nelle sale programmato nell'estate 2019.



"Non voglio parlare troppo di quel che sarà" ha affermato Tom Holland al Keystone Comic-Con di Philadelphia "C'è un altro profondo legame con il prossimo secondo me che sarà davvero bello da portare in vita".

Holland ha da tempo iniziato a stuzzicare i fan sul prossimo film, sottolineando come si tratti di un progetto ancor più affascinante dei precedenti. Kevin Feige in precedenza aveva affermato che il film doveva essere incentrato su Peter, allontanando da Spider-Man l'ombra di Iron Man e degli altri Avengers.

Grazie a Far From Home, Tom Holland è l'attore più twittato al mondo. Oltretutto Holland ha specificato che il futuro di Spider-Man è più luminoso che mai.