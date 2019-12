La produzione di Cats ha aggiornato di nuovo i VFX del film!

Cats è sicuramente uno dei film più chiacchierati del momento: il film di Tom Hooper basato sul musical di Andrew Lloyd Webber non sembra star entusiasmando la critica e il pubblico, e le vicissitudini relative alla produzione non facilitano le cose.

Già recentemente era stato svelato che il design dei protagonisti era stato modificato in seguito alle pessime reazioni al trailer di Cats. Non è finita qui, però: a quanto pare i VFX del film stanno per ricevere un ulteriore, corposo aggiornamento!

La cosa assume decisamente i contorni di una barzelletta ben poco divertente, soprattutto se consideriamo che il film è già stato distribuito in un bel po' di sale! Proprio queste sono dunque state avvisate dalla produzione che riceveranno a breve una versione 'riveduta e corretta' del film.

Sembra palese, a questo punto, che i VFX di Cats non erano evidentemente ancora stati messi appunto prima dell'uscita del film, al punto da costringere la produzione a continuare a lavorarci su anche dopo la chiusura ufficiale della lavorazione. Una figura piuttosto magra, che di certo non aiuterà a risollevare le sorti di un film che sembra esser partito decisamente col piede sbagliato: su Rotten Tomatoes, ad esempio, Cats ha esordito con un punteggio davvero pessimo.