Produttrice Marvel Studios sulla possibilità di vedere Avengers: Endgame agli Oscar 2020

Storicamente i film di genere hanno sempre faticato ad intrufolarsi nella Notte degli Oscar, ma negli ultimi anni c'è stato un cambiamento piuttosto significativo e grazie ad Avengers: Endgame l'edizione 2020 degli Academy Awards potrebbe rappresentare un enorme passo avanti in tal senso.

ComicBook ha chiesto alla produttrice Trinh Tran, una delle personalità più importanti all'interno dei Marvel Studios di Kevin Feige, se la Disney farà leva sulla campagna promozionale "For Your Consideration" durante la stagione dei premi, e la Tran ha risposto che Kevin Feige e tutto il suo team si sarebbero battuti per questa impresa.

Non ha dichiarato nient'altro in merito, limitandosi a commentare le parole dei fratelli Russo, che qualche tempo fa avevano chiesto un Oscar per Robert Downey Jr..

"Sarebbe fantastico, vero? RDJ ha trascorso l'ultimo decennio a dare vita a questo personaggio e credo che Endgame sia anche un grande omaggio al suo lavoro. Spero che tutti abbiano abbracciato la sua storia a livello emotivo, e anche io credo che sarebbe bello premiare questo grande sforzo decennale."

Lo sforzo decennale comunque lo ha compiuto soprattuto Kevin Feige, che in qualità di produttore si porterebbe a casa la statuetta al miglior film: è da questa ipotesi che Everyeye.it ha iniziato ad interrogarsi, a febbraio scorso, addirittura prima degli Oscar 2019, della possibilità che Avengers: Endgame sbanchi agli Oscar 2020.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.