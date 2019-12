La produttrice di Deadpool, Emma Watts, abbandona il franchise in favore di Kevin Feige

Nelle ultime ore Ryan Reynolds ha confermato lo sviluppo di Deadpool 3 da parte dei Marvel Studios, prodotto ovviamente dal lungimirante e stimato Kevin Feige, motivo che ha costretto - diciamo - la storica produttrice del franchise, Emma Watts, ad abbandonare il progetto cinematografico in favore del collega.

È Variety a riportare l'indiscrezione che sta girando in queste ultime ore tra gli addetti ai lavori, fonte decisamente affidabile. La Watts era stata in precedenza presidente di produzione della 20th Century Fox, la stessa che ha fortemente voluto Deadpool e Deadpool 2 bollati con un forte Rated R. Sempre la Watts ha anche supervisionato i successi della trilogia de L'alba del Pianeta delle Scimmie e degli X-Men, specie di Logan, sempre vietato ai minori in patria e con un ottimo incasso.



La produttrice rimane invece a bordo della action comedy Free Guy diretta da Shawn Levy e sempre con protagonista Ryan Reynolds, esattamente come per tutti i sequel di Avatar di James Cameron, del West Side Story di Steven Spielberg e di The Last Duel di Ridley Scott. Diciamo che ha perso soltanto in minima parte, insomma. Difficile comunque opporsi, dato lo stra-potere di Feige e il suo incredibile operato con i prodotti a marchio Marvel.



Deadpool 3 non ha ancora una data d'uscita.