Per i produttori di Povere Creature le serie TV hanno messo in crisi il cinema

Dai tempi della prima ondata di Covid molte cose sono cambiate, anche il modo in cui la maggior parte di noi ora usufruisce dei contenuti audiovisivi. Pare evidente come la consuetudine di andare in sala per un film sia divenuta sporadica e non più una sana abitudine. Riuscirà a Povere Creature a farci tornare la voglia?

La domanda è lecita visto che la nuova pellicola di Yorgos Lanthimos arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 gennaio. Dunque, mentre ci chiediamo se avete letto la nostra recensione de La Favorita, sono stati proprio i produttori Ed Guiney e Andrew Lowe a cercare di dare una risposta.

Durante una recente intervista per Deadline infatti, il duo ha non solo affermato quanto sia coraggioso e folle il nuovo progetto del regista, ma anche di quanto sia ormai chiaro che in molti abbiano perso la voglia di andare al cinema a causa della serialità televisiva, che li ha "costretti" sui propri divani, ma non hanno perso di certo la speranza.

Guiney si è così espresso: "Abbiamo bisogno di riportare queste persone da noi", Lowe ha poi aggiunto: "Si, credo lo sappiano anche i cineasti. Visto il successo di Barbie ed Oppenheimer, credo che ci sia qualcosa nell'aria, speriamo di entrare in una nuova era. Dobbiamo dare a tutti una motivazione valida per tornare nelle sale e Povere Creature è fatto per il cinema".

Voi che ne pensate? In attesa di sapere come andranno le cose ecco la nostra recensione di Tenet.