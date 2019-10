Di quella volta che i produttori di 007 rifiutarono uno spin-off su Miss Moneypenny

Tutti gli amanti della saga di James Bond conoscono Miss Moneypenny, la talentuosa ed affascinate segretaria di M, direttore (e negli anni direttrice) del Secret Intelligence Service per cui 007 lavora. Recentemente era stata avanzata la proposta di dedicarle un film, ma pare che il progetto non vedrà mai la luce, almeno per adesso.

A farne parola è l'attrice Naomie Harris (Moonlight) che ha interpretato il ruolo nel capitolo Skyfall e che si dice pronta ad essere la protagonista di uno stand-alone movie incentrato sulla caparbia segretaria. Il progetto sarebbe stato proposto dal regista Barry Jenkins, che però ha dovuto fare i conti con il no secco della produttrice del franchise Barbara Broccoli:

"Io e Jenkins abbiamo esposto insieme l'idea a Barbara, la nostra produttrice, ma lei non è stata convinta dall'idea. Forse un giorno ne riparleremo, chi può dirlo?"

Il film non verrà preso in considerazione almeno per adesso, ed i motivi che hanno portato a scartare la pellicola sono sicuramente intuibili: dopo lo scarso successo ottenuto dall'ultimo capitolo Spectre, che in America ha strappato biglietti per un totale di 73 milioni di dollari, non c'è da stupirsi che lanciarsi in un nuovo progetto possa essere alquanto rischioso. Ad aggravare la situazione ci sarebbero poi le dure affermazioni di Daniel Craigh: l'attore avrebbe dichiarato che preferirebbe rompersi un polso, piuttosto che interpretare nuovamente James Bond.

Il franchise sembra quindi i crisi, nonostante siano già iniziate le riprese per il nuovo capitolo No Time To Die, in uscita nel 2020, che il successo di 007 stia volgendo al termine?