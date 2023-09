Un produttore voleva che Sharon Stone andasse a letto con la co-star: qual era il motivo?

I 5 migliori film con Sharon Stone sono sufficienti a dimostrare l'incredibile talento dell'attrice. La sua carriera, però, non è stata tutte rose e fiori: nel suo prossimo libro di memorie intitolato The Beauty of Living Twice, Stone ha raccontato un terribile episodio di molti anni fa.

In particolare, un produttore le ha suggerito di impegnarsi sentimentalmente con la sua co-star per generare chimica sullo schermo. "Hanno insistito su questo attore" ha ricordato la donna, "ma non è riuscito a portare a casa neanche una sola scena durante il test... Se l'avessi scoperto, pensavano davvero che sarebbe diventato talentuoso? No, nessuno è così bravo a letto. Avrebbero dovuto assumere un co-protagonista come si deve, qualcuno che riuscisse a girare le scene, a ricordare le battute. Anzi, potevano realizzare il progetto da soli, lasciandomi fuori. Dovevo agire, così l'ho detto apertamente. La mia risposta non è stata popolare, lo riconosco".

Come se non bastasse, questo non è stato un incidente isolato, perché Stone, nel corso della sua carriera, ha ricevuto svariate proposte altrettanto assurde. Il resoconto è l'ennesima testimonianza di come Hollywood nasconda molta polvere sotto il tappeto e povertà intellettuale.

Classe '58, Sharon Vonne Stone viene ricordata principalmente Basic Instinct (in cui interpreta la femme fatale Catherine Tramell), ma altrettanto degni di nota sono Action Jackson, Nico, Atto di forza e Allan Quatermain e le miniere di Re Salomone. Nel 1996 ricevette una candidatura come miglior attrice (Casinò), mentre nello stesso anno vinse il Golden Globe per lo stesso ruolo.

Per approfondire il suo percorso, ecco com'è cambiata Sharon Stone nel corso del tempo.