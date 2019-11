Il produttore di Venom anticipa 'grandi piani' per Spider-Man alla Sony

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook.com, il produttore Matt Tolmach ha parlato dei progetti futuri incentrati su Spider-Man alla Sony e delle sostanziali differenze tra gli universi condivisi della Marvel e quello appena nato dello studio che ha portato in sala Venom.

Il produttore di Venom ha parlato appunto della possibilità di vedere insieme sullo schermo proprio l'anti-eroe interpretato da Tom Hardy e l'arrampicamuri col volto di Tom Holland: "Abbiamo grandi piani", ha confessato. Un futuro in cui Spider-Man possa fare avanti e indietro tra un universo condiviso e un altro è sicuramente possibile, nessuno dei due schieramenti ha pensato mai di tapparsi le ali e tutto sembra puntare verso questa soluzione.

Il regista del primo Venom, Ruben Fleischer, interrogato nel corso della promozione del suo ultimo film - Zombieland: Doppio colpo - è sicuro che prima o poi Venom e Spider-Man condivideranno lo stesso schermo e set cinematografico: "Tutto quanto sta portando proprio a quel punto ed è questa la cosa più eccitante, perché abbiamo cambiato le origini di Venom. Nei fumetti lui evolve da Spider-Man, ma a causa dell'accordo tra Marvel e Sony non ci è stato permesso di farlo in quel modo. Quindi sarà interessante vedere prima o poi in che modo si confronteranno".

Lo stesso Kevin Feige, interrogato sull'argomento, aveva lasciato la palla alla Sony per quanto riguarda un futuro team-up tra i due personaggi a fumetti: "Penso spetti alla Sony. Hanno entrambi i personaggi e hanno Venom nel loro universo. Non conosco i loro piani per un altro Venom ma mi sembra molto probabile che arriverà a un certo punto".

Intanto le riprese di Venom 2 sono già iniziate, come comunicato dallo stesso Hardy; alla regia Andy Serkis è subentrato a Fleischer: "Sono proprio nelle fasi iniziali, ma ho già alcune idee molto chiare sul percorso, su cosa mi piacerebbe rendere visivamente e come portare i personaggi in un'altra direzione" aveva dichiarato Serkis qualche tempo fa. "Sono entusiasta di lavorare con tutti i grandi attori coinvolti. È un franchising fantastico. Sono davvero onorato di essere stato scelto per dirigerlo. Sembra che sia una storia molto, molto contemporanea, e, spero che diventi un pezzo di storia del cinema".

Venom 2 ha una data d'uscita fissata al 2 ottobre 2020 nelle sale americane.