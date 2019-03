Il produttore di Shazam anticipa: 'The Batman e Joker saranno i film più dark della DC'

Tra appena tre giorni uscirà finalmente nelle sale italiane l'attesissimo Shazam! di David F. Sandberg, cinecomic a marchio DC Films con protagonista Zachary Levi, uno dei due dell'anno della Warner, visto che a ottobre arriverà anche il Joker con Joaquin Phoenix, di cui il produttore ha anticipato qualcosa.

In una recente intervista con IGN, infatti, il produttore Peter Safran, in press tour per Shazam!, ha avuto modo di parlare di due dei più attesi cinecomic della DC. Parlando così del tono bambinesco e ottimista del film di Sandberg, Safran ha spiegato come il tono dei film dipende interamente dai personaggi, passando poi a parlare del The Batman di Matt Reeves e del Joker di Todd Phillips.



Queste le parole del produttore: "Shazam è un personaggio estremamente divertente e scanzonato, tutto incentrato sulla soddisfazione dei desideri. Il tono deve per forza essere ironico e leggero e infatti è un prodotto divertente. Al contrario, Aquaman ha un tono fantasioso, perché diverso, così come Wonder Woman. E poi ci sono Batman e il Joker, a cui si addice invece un tono cupo, dark, e questo vedrete nei prossimi loro film".



Vi ricordiamo che film è atteso nelle sale italiane il prossimo 3 aprile, tra appena tre giorni. Avete già visto la nostra videorecesione di Shazam?