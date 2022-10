Il produttore Nate Moore sul #RecastTChalla: 'Okay, sei tu'

Quando muore un supereroe come Chadwick Boseman, il mondo non può che restare in silenzio. Molti lo ricordano con calore, basti pensare alle dichiarazioni dei Fratelli russo su Chadwick Boseman Nonostante sia proprio Chadwick ad essere l'iconico T'Challa in Black Panther, ci si è spesso chiesti chi sarebbe stato e chi sarà il suo erede al trono.

Sui social qualche tempo fa è andato virale l'hashtag #RecastTChalla. Il pubblico sembrava dunque convinto della necessità di un nuovo attore nei panni del protagonista di Black Panther.

Tuttavia, come ci fa notare il produttore Nate Moore, il recast di un personaggio dopo la tragica morta del protagonista non sarebbe giusto, per niente: "Non posso neanche immaginare lo scenario in cui io dica 'Okay, sei tu T'Challa', neanche al migliore giovane attore in circolazione che non sia Chadwick. Non potevo e non posso immaginarlo. Davvero, no."

La Marvel non sembra dunque contemplare un recast di T'Challa, anche perché già aver continuato un franchise da bilioni di dollari dopo la morte del protagonista deve essere stato facile: "Non so se ci sia stato almeno una decisione facile nel processo. Una volta che avevamo deciso, ci credevamo appieno, e ciò ci ha portato avanti."

Il produttore è al corrente, inoltre, delle "lamentele, e di come le persone si sentono al riguardo. Ma se devo essere completamente sincero, è giusto così. Ognuno la pensa in modo diverso".

E voi, cosa ne pensate? La Marvel dovrebbe sostituire Chadwick? Diteci la vostra nei commenti!