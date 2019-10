Il produttore Naohiro Ogata ricorda il cameo di Gundam in Ready Player One

Naohiro Ogata ha lavorato ad alcune delle serie anime più importanti in circolazione, da Inuyasha a Love Hina, ed è tra i produttori di alcune serie di Gundam. Ha collaborato infatti alle serie Mobile Suit Gundam Thunderbolt, Gundam Wing: Endless Waltz e Mobile Suit Gundam UC.

Il popolare robot è comparso anche in Ready Player One di Steven Spielberg.

Intervistato recentemente da Anime Herald, Ogata ha parlato anche di quest'ultima esperienza. Ha raccontato di non aver avuto l'opportunità di vedere il blockbuster prima della sua uscita, ma di essere rimasto soddisfatto per il ruolo che Spielberg ha riservato a Gundam.

"Durante la produzione" ha detto nel corso dell'intervista, "ho avuto modo di vedere soltanto alcuni spezzoni in cui appariva il Gundam. Non avevo idea di come sarebbero poi state usate quelle scene nel prodotto finale. Quando poi ho visto il film per intero ho pensato: Wow, sono contento che abbiano utilizzato il Gundam nelle scene più drammatiche."

In Ready Player One, film che ha richiesto otto anni di lavoro, Gundam - uno dei robot più popolari nel mondo degli anime - combatte in uno spettacolare duello contro il Mecha Godzilla. Il film, tratto dal romanzo omonimo di Ernest Kline, è ambientato nel 2045 e vede il pianeta Terra sull'orlo del baratro, e i suoi abitanti cercare rifugio in un mondo virtuale, chiamato OASIS, creato dall'eccentrico milionario James Hallyday (Mark Rylance). Alla morte di quest'ultimo, inizia in tutto il mondo una caccia al tesoro in cui il premio è costituito dalla sua ricchissima eredità.

