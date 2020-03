Il produttore di Mulan svela perché nel live-avtion l'eroina cinese avrà una sorella

Nella storia della Disney, Mulan è forse uno dei più famosi film d'animazione della casa di produzione e in essa vedremo una nuova versione della combattente cinese, sia nel personaggio che nella storia: tra le differenze con la precedente trasposizione, anche l'aggiunta di una sorella. A spiegarci il motivo della scelta il produttore Jason Reed.

Tra le ragioni di questa particolare scelta c'era l'idea di contrapporre uno stile di vita diametralmente opposto a quello della protagonista, ma che sopratutto le fosse il più vicino possibile:

"Mostra la differenza con una donna che intende oltrepassare i limiti che la società le impone e mette in evidenza due diversi approcci alla vita, ma sono due sorelle che si amano e si confidano l'un l'altra, non c'è astio tra di loro. Per me, in ogni caso, aiuta a mostrare quanto sia unica ed interessante la figura di Mulan."

La pellicola, di cui abbiamo visto in anteprima alcune scene, inizierà con una versione di Mulan e della sorella ancora bambine, con il preciso intento di mostrarne l'evoluzione e la crescita attraverso gli anni, fino a giungere alla storia vera e propria dell'arruolamento nell'esercito.

Se da un lato abbiamo il rifiuto di essere inquadrata in determinati canoni, quelli che vedono la donna nella figura più generica della madre, dall'altro abbiamo una ragazza che vive serenamente all'interno del ruolo canonico che la società le chiede, rappresentando due lati della vita che non sempre vanno d'accordo, ma che si rispettano l'un l'altro.

Questa è solo una delle modifiche rispetto alla pellicola "originale" della Disney: dal live-action saranno infatti eliminati i personaggi di Mushu, quello di Li Shang e persino l'instancabile nonna Fa.

Nonostante il possibile rinvio in Cina a causa del Coronavirus, ad oggi l'uscita italiana di Mulan è fissata ancora per il 26 marzo.